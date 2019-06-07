ترامب يغازل المكسيك بوجود فرصة جيدة لتفادي رسوم جمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك "فرصة جيدة" لأن يتوصل لاتفاق مع المكسيك من أجل تجنب فرض رسوم جمركية، حيث يقترب الموعد النهائي لذلك سريعا.

ووفقا لتغريدة على تويتر ، ربط الرئيس الاتفاق مع المكسيك "بشراء منتجات زراعية بمستويات مرتفعة للغاية، ليتم البدء فى ذلك على الفور "وذلك على الرغم من أن ترامب ربط سابقا التعريفات الجمركية بإحراز تقدم بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية.

وقال: "إذا لم نستطع أن نبرم اتفاقا، ستبدأ المكسيك في دفع رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة يوم الاثنين (المقبل)".

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، أن البيزو المكسيكي قد ارتفع أمام الدولار الأمريكي بعد تغريدة ترامب، بينما قلصت أذون الخزانة ارتفاعاتها.

وتعتزم الولايات المتحدة أن تصدر إخطارا اليوم الجمعة بما يمهد الطريق أمام فرض رسوم جمركية يوم الاثنين، لكنها قد تقرر قبل ذلك الحين تأجيل الخطوة، إذ تتواصل المفاوضات بشأن تحقيق تقدم في قضية الهجرة غير الشرعية، وذلك حسبما أفاد مستشار بالبيت الأبيض لوكالة بلومبرج.

واستأنف المفاوضون من كلا البلدين محادثاتهم في واشنطن اليوم الجمعة بهدف التوصل لاتفاق.