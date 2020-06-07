ماجدة زكي: أتمنى الابتعاد عن الشخصيات المثالية وتقديم أدوار الشر

أكدت الفنانة ماجدة زكي رغبتها في تقديم أدوار الشر والابتعاد عن الشخصيات المثالية والطيبة التي قدمتها في الكثير من أعمالها.

وقالت زكي - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إنها تتمنى تقديم أدوار في إطار الشر، ولكن لا يهمها أن تكون الشخصية شريرة في المطلق بقدر ما تهتم بأن تكون لها مبررات وعوامل دفعتها لهذا الشر، مشيرة إلى أن التركيز على هذه الأمور شيء مهم للغاية.

وعزت اختيار مسلسل "قوت القلوب" للعودة إلى الدراما بسبب البحث عن مسلسل يتحدث عن كفاح وجهاد الأم المصرية في بيتها، مشيرة إلى أنها لم تجد أنسب من هذا المسلسل هذه الرسالة المهمة لتقديمه.

ولفتت ماجدة زكي إلى أنها لا تحب تقديم أعمال فنية وأدوار وتنتهي من ذلك وحسب، بل كانت تتأثر في بداياتها بالنجوم الكبار الذين سبق وتعاونت معهم واستفادت من خبراتهم، واليوم مسؤوليتها ورسالتها للنجوم الشباب أن تجعلهم يتأثرون بما تأثرت به من أخلاقيات فنية ورسائل هامة.

وأكدت عدم حزنها لعدم عرض مسلسل "قوت القلوب" خلال موسم دراما رمضان الماضي وعرضه قبل ذلك لأنها مؤمنة بأن النجاح رزق من الله ، مشيرة إلى أنها حصلت على رزقها قبل شهر رمضان بنجاح المسلسل وتحقيقه إنتشار واسع.

وأوضحت زكي أن الجمهور أصبح يتابع بشغف كل الأعمال سواء التي تعرض قبل رمضان أو خلال الموسم نفسه، لذلك لم تتأثر بعرض المسلسل قبل رمضان ، مشيرة إلى أن هذا القرار كان صائبا للغاية وفي مصلحة العمل.

ورأت أن موسم رمضان الماضي حمل الكثير من المسلسلات الجيدة، والتي ضمت نجوما كثيرة من الشباب والكبار، وهذا مجهود كبير وجبار لإنتاج هذا الكم من الأعمال وبهذه الجودة الكبيرة، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا.