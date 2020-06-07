أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد، بأنه تم وضع سياج جديدة في محيط البيت الأبيض، لمنع المتظاهرين من الاقتراب أو الوصول إلى المبنى.