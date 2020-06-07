 وضع سياج جديدة في محيط البيت الأبيض لمنع المتظاهرين من الاقتراب - بوابة الشروق
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وضع سياج جديدة في محيط البيت الأبيض لمنع المتظاهرين من الاقتراب

أسماء الدسوقي
نشر فى : الأحد 7 يونيو 2020 - 6:36 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يونيو 2020 - 6:36 ص

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد، بأنه تم وضع سياج جديدة في محيط البيت الأبيض، لمنع المتظاهرين من الاقتراب أو الوصول إلى المبنى.


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