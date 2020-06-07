الأكثر قراءة
بعد إيقاف ٥ من مذيعيها.. شبكة النهار تعلن وقف البث الحي لبرامجها
مدير مختبر فيروسات إيطالي: كورونا أضعف مئة مرة حاليا مقارنة بمارس الماضى
ننشر بنود «مبادرة القاهرة» لدعم الدولة الليبية التي أعلنها الرئيس السيسي
الرئيس السيسي يستقبل المشير حفتر وعقيلة صالح بـ«الاتحادية»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها، صباح اليوم الأحد، بأنه تم وضع سياج جديدة في محيط البيت الأبيض، لمنع المتظاهرين من الاقتراب أو الوصول إلى المبنى.