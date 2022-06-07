اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مُخيم "قلنديا" شمال القدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال، الذين اقتحموا المخيم، قنابل غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى قنابل صوت ورصاص مطاطي تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح العمارات المجاورة للمخيم ما أدى إلى تعطل الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ومعبر "قلنديا" الذي يمر منه بالأساس الفلسطينيون الحاملون لتصريحات الدخول إلى أراضي الـ48.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 مواطنا فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال 6 مواطنين بينهم طفل وأسيران محرران، في محافظة الخليل الواقعة في جنوب الضفة، فيما تم اعتقال 4 من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس.

وفي نابلس، الواقعة في شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين، فيما تم اعتقال أسير مُحرر من مُحافظة "رام الله والبيرة" الواقعة وسط الضفة وهو في طريقه من مدينة أريحا إلى رام الله، إضافة إلى شابين آخرين من المحافظة ذاتها.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان بينهم شقيقان من بلدتي العيساوية والطور، ومن حي وادي الجوز.