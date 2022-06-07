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جولة مفاجئة لمحافظ الغربية في كفر الزيات وطنطا

علاء شبل
نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 10:31 م

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات في مركزي كفر الزيات وطنطا.

وتابع المحافظ أعمال رصف شارع الزربيني ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف الشوارع والمحاور الرئيسية بالمدن، كما تفقد أعمال رفع المخلفات والإشغالات في المدينة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمركز طنطا، حيث تفقد قرى منشأة الأوقاف، سبرباي، كما تفقد الطريق الزراعي نطاق قرى نفيا، دفرة ميت حبيش، شوبر.

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة كما وجه إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا وعادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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