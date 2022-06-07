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الخميس.. افتتاح «ليلة القتلة» بمسرح الطليعة


نشر في: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 6:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 يونيو 2022 - 6:02 م
يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، في السابعة مساء بعد غد الخميس، العرض المسرحي الجديد "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، والمقرر عرضها لمدة 15 ليلة بقاعة صلاح عبد الصبور.

من جهته، قال مخرج العرض الفنان صبحي يوسف أن "ليلة القتلة" كتبها خوزيه تريانا عام ١٩٦٥، قدمت احترافيا بمصر لأول مرة في عام ١٩٧٩ على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبد الصبور والتي كان يطلق عليها في ذلك التوقيت "قاعة ٧٩"، و حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

"ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، وشيماء يسري، وترجمة فتحي العشري، وأشعار عوض بدوي، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وديكور وأزياء سماح نبيل، وتصميم إضاءة ابراهيم الفرن، وإخراج صبحي يوسف.

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