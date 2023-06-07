رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يترأس بعثة إلى محطة زاباروجيا النووية الأسبوع المقبل

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إنه سيرأس شخصيا البعثة التي ستنتشر في محطة زاباروجيا للطاقة النووية الأسبوع المقبل، وذلك بعد اتهامات لروسيا بتفجير محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا.

أعلن جروسي ذلك في تغريدة له على منصة تويتر بعد محادثة مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي ، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وكتب غروسي: "بعد التطورات التي أعقبت تدمير سد كاخوفكا، سأقود الدورة القادمة لبعثة الدعم والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا النووية الأسبوع المقبل بفريق معزز، هذه لحظة حاسمة للأمان النووي".

يذكر أنه في وقت سابق ، أطلع فولوديمير زيلينسكي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عبر الهاتف على العواقب واسعة النطاق لتفجير سد كاخوفكا.