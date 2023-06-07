محافظ المنيا يكلف رؤساء المراكز بالتفتيش على المعديات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة، بمتابعة كل المعديات سواء العامة أو الخاصة؛ للتأكد من صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية، ووضع لافتات تحذيرية بالأماكن الخطرة التي يحظر فيها تواجد المواطنين.

من جانبه تفقد تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، مرسى قرية بنى حسن الشروق، حيث تم التفتيش على اللانشات الخاصة بالأهالي للتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى توافر وسائل الأمان بها والاطمئنان على التزام أصحاب اللانشات بتعريفة الركوب وتواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسب لمتابعة الحالة العامة.

كما تابع رئيس المركز عوامل الأمن والحماية وأطواق النجاة ومعدات الإطفاء والتباعد بين مستخدمي المعديات ومتابعة الصيانة الدورية لرفع كفاءة المعديات وكذلك متابعة الإيرادات.

وأكد أنه تم وضع لافتات تحذيرية مدون عليها "منطقة خطر" لتوعية المواطنين، وخاصة الشباب والأطفال من التواجد بتلك الأماكن.