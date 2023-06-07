السيسي والرئيس الأنجولي يبحثان الأوضاع الإقليمية والأوضاع في السودان



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أعتز بكوني أول رئيس مصري يزور أنجولا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأنجولي، إن الشركات المصرية مستعدة لنقل خبراتها للجانب الأنجولي في مجالات البنية التحتية والطاقة

وأكد الرئيس السيسي، أنه بحث مع الرئيس الأنجولي سبل تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى استهدف فتح مجالات للتعاون مع أنجولا في كافة المجالات، مؤكدا أنه بحث مع الرئيس الأنجولي الأوضاع الإقليمية والأوضاع في السودان، وضرورة تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في السودان ومصر استقبلت 200 ألف سوداني منذ بدء الأزمة، مشيرة إلى أنه يجب العمل على إنهاء الصراعات ونطالب الأشقاء في السودان بوقف إطلاق النار وبدء الحوار.

وشدد الرئيس السيسي، على العمل على إنهاء الصراعات ونطالب الأشقاء في السودان بوقف إطلاق النار وبدء الحوار، لافتا إلى مصر ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض في قضية سد النهضة.

وقال الرئيس السيسي، إن هناك اتفاق ملزم بشأن سد النهضة يستند إلى القانون الدولي.

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأنجولى جواو لورنكو، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وأكد السيسي، مستعدون للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين وتعزيز التبادل التجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، أجريت في العاصمة الأنجولية لواندا، مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُجري جولة إفريقية في الوقت الراهن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، إن الجولة الإفريقية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق سوف تركز على العديد من القضايا الهامة تتمثل في سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وقضايا النزاعات بالقارة الإفريقية وسبل تسويتها والتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية ومستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بالقاهرة.