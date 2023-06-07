من المقرر أن تقوم وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، ووزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، بزيارة منطقة الأمازون في شمال البرازيل في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، حيث تركز رحلتهما إلى أمريكا الجنوبية على البيئة.

وتتوجه وزيرة الخارجية المنتمية إلى حزب الخضر، برفقة وزير العمل هايل المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى جزيرة كومبو، حيث يزوران تعاونية للكاكاو.

وفي مدينة بيليم القريبة، من المقرر أن يزور الوزيران شركة لمعالجة الأخشاب، حيث يطلعان على هيئة مراقبة البيئة، التي تراقب إزالة الغابات في منطقة الأمازون وتخطط لإعادة الزراعة.

وتحتوي الأمازون، على أكبر غابة مطيرة في العالم، على 12% من المياه العذبة على كوكب الأرض، وهي موطن لـ10% من جميع الأنواع في العالم، بحسب الصندوق العالمي للحياة البرية للحفاظ على البيئة.

ويقدر الصندوق أنه تم تدمير نحو 20% من المساحة الأصلية لغابات الأمازون بالفعل، ويخشى العلماء من أن فقدان 25% من الأمازون، هو نقطة تحول قد لا يتجدد منها النظام البيئي بعد الآن.