هنأت نانسي تيمبو، وزيرة خارجية مالاوي، مصر، على ما حققته من أهداف خلال فترة رئاستها للكوميسا خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة والخضراء، مؤكدة أن مصر رائدة في الطاقة الخضراء وتدعم دول التجمع لتعزيز قدراتها.

وقالت في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إنَّه لا بد من تعزيز التجارة البينية من خلال تطوير البنية التحتية في دول "الكوميسا"، مشيرة إلى أنَّه عندما ينعم المواطنون بالأمن يمكنهم تعزيز التجارة البينية والحياتية بين الدول الإفريقية.

وتابعت: «نحن في حاجة إلى إنشاء بنية تحتية قوية تُسهل في تعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء»، وشددت على ضرورة تناول تداعيات التغيرات المناخية ومصر من أفضل الأماكن بما تملكه من خبرات هائلة في تغير المناخ.

وشددت على ضرورة وضع الحلول لتحسين بعض الملفات أبرزها الأمن الغذائي، ولا بد من تعزيز التجارة بين دول الكوميسا لتحقيق التنمية من خلال استغلال الموارد الطبيعية في إفريقيا.

وتستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، وتحمل القمة هذا العام شعار التكامل الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر بين دول المجموعة، ومن المُقرر أن تسلم القاهرة رئاسة الدورة الجديدة للكوميسا إلى لوساكا.