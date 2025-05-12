المحكمة العليا في الأرجنتين تعثر على مواد دعائية مرتبطة بالنازية

عثرت المحكمة العليا الأرجنتينية على وثائق مرتبطة بالنازية بين أرشيفها بما في ذلك مواد دعائية استخدمت لنشر أيديولوجية أدولف هتلر في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، حسبما قالت هيئة قضائية من المحكمة لوكالة أسوشيتد برس(ا ب) يوم الأحد.

وقال المصدر إن المحكمة عثرت على المواد أثناء التحضير لإنشاء متحف يضم وثائقها التاريخية. وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته بسبب السياسات الداخلية.

ومن بين الوثائق، عثروا على بطاقات بريدية وصور فوتوغرافية ومواد دعائية من النظام الألماني.

وقال المصدر إن بعض هذه المواد "كانت تهدف إلى ترسيخ ونشر أيديولوجية أدولف هتلر في الأرجنتين، في خضم الحرب العالمية الثانية".

ويعتقد أن الصناديق مرتبطة بوصول 83 طردا إلى بوينس آيرس في 20 يونيو 1941، أرسلتها السفارة الألمانية في طوكيو على متن الباخرة اليابانية "نان-أيه-مارو".

وفي ذلك الوقت، طلبت البعثة الدبلوماسية الألمانية في الأرجنتين الإفراج عن المواد، مدعية أن الصناديق تحتوي على متعلقات شخصية، لكن شعبة الجمارك والموانئ احتفظت بها.

وأمر رئيس المحكمة العليا، هوراسيو روزاتي، بالحفاظ على المواد وإجراء تحليل شامل لها.