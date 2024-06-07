 لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش إسرائيل في قائمة العار لأول مرة - بوابة الشروق
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لانتهاكاته ضد الأطفال.. جيش إسرائيل في قائمة العار لأول مرة

وكالات
نشر في: الجمعة 7 يونيو 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يونيو 2024 - 7:52 م

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، إدراج جيشها رسميا في قائمة الأمم المتحدة للأطراف التي ترتكب انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، المعروفة بـ"قائمة العار".

وتعد هذه المرة الأولى التي يدرج الجيش الإسرائيلي فيها ضمن هذه القائمة المعروفة إعلاميا باسم "قائمة العار" أو "القائمة السوداء"، وفقا لوكالة الأناضول.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان تلقى إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في مناطق النزاع، باعتباره طرفا في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال ولم يحمِهم".


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