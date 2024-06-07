الزمالك يقترح إلغاء الدوري

أقترح أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلغاء بطولة الدوري في الموسم الجاري، لتسهيل إعداد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر برنامج اللعيب على قناة إم بي سي مصر: "أرى أننا نقوم بإلغاء الدوري، هذا ليس حديث كوميدي.. الإرهاق ظهر على مستوى لاعبي منتخب مصر في مباراة بوركينا فاسو".

وأضاف: "ضغط مباريات الدوري يظهر على اللاعبين في الشوط الثاني.. ولولا كرم ربنا في الشوط الثاني لكان من الممكن أن يتعادل منتخب بوركينا فاسو".

وتابع: "يجب إلغاء الدوري، ويجب أن يقوم حسام حسن بذلك.. نريد أن نفتخر بمستوانا في كأس العالم، والأمر ليس له علاقة بالأهلي والزمالك.. ما هو دخل الزمالك الآن؟ نحن نريد فقط الإعداد بشكل جيد لكأس العالم".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "هل بطولة الدوري تفرق مع الأهلي؟ الآن نريد أن نحقق إنجازًا في كأس العالم، في الماضي كان هدفنا التأهل فقط، وتأهلنا في الفترات الماضية ولكن النتيجة صفر، لا نريد التمثيل المشرف فقط".