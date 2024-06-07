مستشار ترامب السابق ستيف بانون يبدأ عقوبة السجن أول يوليو

من المقرر أن يبدأ ستيف بانون كبير مستشاري الرئيس للشؤون الاستراتيجية السابق للرئيس السابق دونالد ترامب عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونجرس في أول يوليو المقبل، وفقا لما قرره قاض بمحكمة في واشنطن العاصمة يوم الخميس.

وكان بانون الصحفي وصاحب نظرية المؤامرة اليميني المتطرف قد أدين قبل نحو عامين لتجاهله أمر استدعاء من لجنة تحقيق متعلقة بالهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، والفشل في تقديم مستندات مطلوبة.

واستأنف بانون ضد الحكم ولكنه أخفق في المحكمة قبل قبل بضعة أسابيع. وقال الرجل/70 عاما/ يوم الخميس إنه لن يتم إسكاته وسيتوجه إلى المحكمة العليا إذا لزم الأمر.

ومن الممكن أن يتقدم الدفاع عن بانون بالتماسات في المحكمة يمكن أن تؤجل تنفيذ حكم السجن.

وبدأ المستشار الاقتصادي السابق لترامب بيتر نافارو، والذي أدين أيضا بتهمة إزدراء الكونجرس الأمريكي، تنفيذ الحكم بالسجن لمدة أربعة أشهر في مارس الماضي.

يشار إلى أن مؤيدي ترامب قد اقتحموا مقر البرلمان الأمريكي في 6 يناير 2021.وذلك في الوقت الذي أكد فيه الكونجرس رسميا فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وتسبب ترامب في إثارة حفيظة أنصاره في خطاب ألقاه وادعى خلاله أنه حرم من الفوز في الانتخابات من خلال عمليات احتيال واسعة النطاق. ولقي خمسة أشخاص حتفهم نتيجة أعمال الشغب.

وحتى يومنا الحالي يرفض ترامب الاعتراف بخسارته في الانتخابات أمام بايدن. ويأمل في العودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.