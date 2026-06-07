مستشار رئيس الجمهورية يفتتح المؤتمر السنوي الـ14 لقسم أمراض الدم وزرع النخاع بجامعة عين شمس

- الدكتور طارق ماجد: الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة شهدت طفرة وتطورا ملحوظا

افتتح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لقسم أمراض الدم وزرع النخاع بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأعرب الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، عن فخره وسعادته بالتقدم الملحوظ الذي يشهده المؤتمر عامًا بعد عام، مؤكدًا أن "ما نراه اليوم هو امتداد لمسيرة جامعة عين شمس العريقة، ونتاج لتاريخ كلية الطب القوي، التي تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الطبية في مصر والعالم العربي، وحصاد للمجهود المثمر والعمل الدؤوب من أعضاء قسم أمراض الدم وزرع النخاع".

وأشار إلى أن كلية الطب بجامعة عين شمس تزخر بعلماء وباحثين في مختلف أنحاء العالم، مضيفًا أن وحدة زرع النخاع، وتحديدًا في جامعة عين شمس، كانت من أوائل وحدات زرع النخاع بمصر والوطن العربي، التي خدمت العديد من المرضى في مصر والقطر العربي.

كما أعرب الدكتور عوض تاج الدين، عن اعتزازه الشديد بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدًا حرصه على الحضور، تقديرًا للدور الحيوي الذي يلعبه قسم أمراض الدم في خدمة المجتمع، خاصة في ظل التوسع الكبير في خدمات زرع النخاع التي أصبحت مؤخرًا من الركائز الطبية الأساسية مع تزايد الإقبال والحاجة إليها على مستوى الجمهور.

من جانبها، أشادت الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالدور الريادي والمحوري الذي تقوم به وحدة أمراض الدم في تقديم خدمات طبية متميزة تلمس احتياجات المرضى بشكل مباشر، مؤكدة أن الوحدة تمثل نموذجًا مشرفًا في خدمة المجتمع وتلبية تطلعاته، من خلال الطفرة النوعية في مستوى الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية المؤداة، والتي تسهم بشكل فعال في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي السياق ذاته، أشادت الدكتورة رانيا صلاح، وكيل كلية الطب لشئون الطلاب، بالحضور غير المسبوق لعدد من طلاب كلية الطب، معبرة عن تقديرها لحرصهم على التفاعل مع الأنشطة العلمية والسعي لاكتساب المعرفة خارج حدود المناهج التقليدية، مما يعكس وعيًا علميًا متقدمًا.

فيما أشاد الدكتور طارق يوسف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، بالطفرة الكبيرة التي شهدتها وحدة أمراض الدم، مشيرًا إلى أن هذه التجديدات والتحديثات الشاملة قد بدأت ملامحها وتطويرها أثناء فترة توليه منصب مدير مستشفى الباطنة.

وأعرب عن فخره بالجهود المستمرة التي أدت بالوحدة إلى هذا المظهر المتطور والحديث، مؤكدًا أن التطوير الحالي يمثل ركيزة أساسية لتقديم دعم طبي متميز للمرضى، وهو ما يعد إضافة قوية ومشرفة لجامعة عين شمس ككل.

من جانبه، ثمّن الدكتور طارق ماجد، رئيس قسم الباطنة، الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه وحدة أمراض الدم، خاصة في خدمة ومساندة المرضى غير القادرين، موضحًا أن الوحدة تستقبل أعدادًا متزايدة من الحالات بشكل مستمر.

وأكد أن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة شهدت طفرة وتطورًا ملحوظًا لمواكبة هذه الزيادة، وضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى.

كما أثنى الدكتور محمد عبد المعطي، عميد المعهد القومي للأورام، على الجهود المتواصلة التي يبذلها قسم أمراض الدم بجامعة عين شمس في تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لمرضى الدم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى التوسعات المستمرة التي يشهدها القسم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأكد الدكتور محمد موسى، أستاذ أمراض الدم ورئيس قسم أمراض الدم وزرع النخاع، أن المؤتمر الذي استمر على مدار يومين سعى إلى جمع العلماء والباحثين في مجال أمراض وأورام الدم الإكلينيكية وزرع النخاع لتبادل خبراتهم ومناقشة كل ما هو جديد في هذا المجال، والتعرض للأدوية الجديدة وتأثيرها على الأمراض المختلفة في مجال أمراض الدم وزراعة النخاع ومدى فاعليتها في التحكم في مسار هذه الأمراض.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين، ويسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الطبية المختلفة، ويهدف إلى تحسين الرعاية الصحية وتطوير الأساليب العلاجية في هذا المجال الحيوي.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان كمال، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ومعاهد ومستشفيات مصرية، إلى جانب مشاركات من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وإنجلترا والسعودية.

كما حضر المؤتمر نخبة كبيرة من أساتذة أمراض الدم وزرع النخاع من جامعة عين شمس وباقي جامعات مصر والمعاهد التعليمية والجيش والجامعات الأجنبية.