باكستان: بدء التصويت في الانتخابات العامة في منطقة جيلجيب بالتستان وسط إجراءات أمنية مشددة

بدأ الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء منطقة جيلجيب بالتستان شمال باكستان، اليوم الأحد، لاختيار 24 مقعدا في الجمعية الإقليمية، حيث يخوض الانتخابات أكثر من 400 مرشح وتم تشديد الأمن في جميع أنحاء المنطقة الجبلية لضمان عملية تصويت سلمية.

وذكرت لجنة الانتخابات أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا وسيستمر حتى الخامسة مساء بدون أي توقف. ويحق لإجمالي 958 ألفا و480 ناخبا مسجلين الإدلاء بأصواتهم، حسب شبكة جيو نيوز التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد.

وأكملت السلطات الاستعدادات الانتخابية والأمنية قبل يوم الاقتراع، بينما نظمت وكالات إنفاذ القانون مسيرات استعراضية في مختلف المناطق لإظهار استعدادها والحفاظ على النظام.

وأنشأت لجنة الانتخابات 1391 مركز اقتراع في جميع أنحاء منطقة جيلجيت بالتستان، من بين ذلك، 488 مركزا، تم تصنيفه على إنه عادي و349 تم تصنيفه على إنه حساس و551، تم تصنيفه على إنه شديد الحساسية.