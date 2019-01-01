المرصد السوري: مقتل 6 مدنيين في قصف للقوات الحكومية على مناطق المعارضة في إدلب وحماة

قتل ستة مدنيين، السبت، في غارات وقصف شنته القوات الحكومية السورية على مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي إدلب وحماة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبهذا ترتفع حصيلة القتلى من المدنيين في إدلب وحماة إلى 19 شخصا في أقل من 24 ساعة.

ومنذ أواخر أبريل، تواصل قوات الحكومة السورية، بدعم من القوات الجوية الروسية، شن هجوم واسع على فصائل المعارضة في محافظتي حماة وإدلب.

وكثفت قوات الحكومة السورية وحلفاؤها حملتهم العسكرية في المحافظتين خلال الأسابيع الأخيرة، مما أثار مخاوف بشأن سلامة المدنيين هناك، وفقا لنشطاء محليين وموظفي الإغاثة.

وقصفت الطائرات الحكومية السورية والروسية اليوم مناطق فصائل المعارضة في إدلب وحماة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن الغارات الجوية والقصف الحكومي أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل في المنطقة.

وأمس الجمعة، ألقت ثلاث طائرات مروحية تابعة للقوات الحكومية السورية ثلاثة براميل متفجرة على بلدة محنبل في ريف ادلب الجنوبي الغربي بمحافظة ادلب شمال غرب سورية، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا من بينهم سبعة أطفال.

وقد أسفر الهجوم، الذي تشنه القوات الحكومية السورية وحليفتها روسيا منذ أواخر أبريل الماضي على مناطق فصائل المعارضة السورية في حماة وإدلب، عن مقتل 570 شخصًا على الأقل، بينهم 145 طفلًا ، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص، وفقًا للمرصد.