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محافظ دمياط توافق على فتح فصل إضافي للإناث بمدرسة التمريض

حلمي ياسين
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:43 م | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 6:43 م

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على فتح فصل إضافي للإناث يضم 30 طالبة بمدرسة تمريض دمياط، ليصبح عدد فصول الصف الأول بالمدينة فصلين للإناث، بإجمالي 60 طالبة، بالإضافة إلى وجود فصل بكل مدرسة بمراكز الزرقا، كفر سعد، فارسكور يضم 30 طالبة طبقًا للتعليمات التي حددتها وزارة الصحة والسكان.

وبذلك يصبح إجمالي طالبات الصف الأول المزمع قبولهم بكل مدارس التمريض على مستوى محافظة دمياط 150 طالبة لهذا العام 2020/2019.

وأكدت "المحافظ" أنه تتم الموافقة على فتح فصول التمريض سواء للذكور أو الإناث، من خلال ضوابط محددة وفقًا للقرار الوزاري رقم 630 لسنة 2011، لافتة الى حرص المحافظة على سد العجز في هيئة التمريض بالوحدات الصحية والمستشفيات، بهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.

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