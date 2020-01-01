مرشح المعارضة أبي نادر يقترب من رئاسة جمهورية الدومينيكان

حقق مرشح المعارضة لويس أبي نادر، انتصارا واضحا في الانتخابات الرئاسية في جمهورية الدومينيكان، حيث اعترف منافساه الرئيسيان بالهزيمة بعد فرز أصوات الناخبين من أكثر من 80 بالمئة من مراكز الاقتراع.

وحصل مرشح الحزب الثوري الحديث على أكثر من 52 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، وهي نتيجة ستنهي 16 عاما من حكم حزب التحرير الدومينيكاني.

وحصل جونزالو كاستيلو، مرشح حزب التحرير الدومينيكاني، وهو وزير سابق للأشغال العامة والاتصالات، على 37 بالمئة من الأصوات.

وقال إنه يأمل في أن يوفق الله أبي نادر "ويمنحه الصحة والطاقة ليتمكن من إدارة البلاد بحكمة".

وهنأ المنافس الثالث، الرئيس السابق ليونيل فرنانديز، أبي نادر، وكذلك الرئيس دانيلو مدينا، الذي منعه الدستور من السعي لولاية ثالثة.

وقال أبي نادر، الذي ركز حملته الانتخابية على وعود بتحديث البلاد ومحاربة الفساد والجريمة وخلق فرص عمل "هذا هو التغيير الذي صوت الشعب الدومينيكاني لصالحه".