قرر المخرج تميم يونس، حذف أغنيته الأخيرة «سالمونيلا»، التي طرحها في شهر يناير الماضي؛ نزولا لرغبة الفتيات اللاتي رأين في الأغنية إساءة للمرأة.

وحققت الأغنية نجاحًا واسعًا بين جمهور الشباب فور طرحها، حيث تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت خلال ساعات قليلة من طرحها نحو مليون مشاهدة عبر موقع «فيسبوك»، بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف مشاركة للأغنية، كما تصدر هاشتاج "تميم يونس" قائمة الأكثر رواجا على موقع «تويتر»، بعد طرح الأغنية.

وخرج تميم على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «انستجرام»، قال فيه إن البعض يرى أن أغنية «سالمونيلا» تحمل في طياتها تحريض للعنف ضد المرأة، وهو الأمر الذي نفاه تماما، حيث أوضح أن المراد من الأغنية هو تسليط الضوء على أفعال بعض الشباب عندما يعرضون للرفض من قبل إمرأة، وإنه أراد أن يناقش هذه القضية بطريقة كوميدية، فهو ليس بمطرب ليكون هدفه الغناء، ولكنه يريد أن يعبر عما يراه بطريقة كوميدية يكون تأثيرها أقوى من الحملات الإعلانية والتوعوية، مشيرا إلى أن الكثير يؤيده في وجهة نظره.

وأوضح تميم في الفيديو، إنه لا يريد أن يشارك بأمر من المحتمل أن يتعرض أحد بسببه إلى الضرر، أو تكون أغنيته سببا في التحريض على العنف ضد المرأة، حتى وإن كان يرى عكس ذلك، مشددا على أنه من أشد الداعمين للمرأة، وأنه سيسمح باستغلال جميع حساباته، لنشر أي شيء يمكن أن يساعد دعم قضايا المرأة والمؤسسات التي تدعم حقوقهم.

واختتم تميم: «ناس كتير هتقولي ليه عملت كده، وكده غلط مكنش ينفع، لكن لو أنا صح بنسبة 50% وغلط بنسبة 50%، أنا متنازل عن الـ50% بتاعتي، علشان ميكونش حد شايف إن أنا سبب من أسباب العنف ضد الستات».

وتابع: «في الظروف اللي أحنا فيها، لو ده هيبين إن الستات تقدر تغير حاجه وتشيل اللي مش عاجبها.. الستات شالت سالمونيلا يا جماعة مبروك عليكم».

وواجهت «سالمونيلا» عددا من الانتقادات، حيث رأى البعض أن الأغنية موجهة ضد المرأة وتنقص من قدرها، قبل أن يرد تميم يونس في فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع «فيسبوك»، أوضح من خلاله أنه لم يكن يريد أن ينشر هذا الفيديو، ولكنه أراد تصحيحًا لمفهوم عدد الأشخاص المنتقدين للأغنية، والذى كان عددهم أقل بكثير مما يتوقع على حد وصفه.

وأشار «يونس» إلى أنه إذا كان كتب مراد الأغنية فى وصفها قبل طرحها، كان ذلك سيفضح فكرة الأغنية ويفسد ما بها من مفاجأة، مؤكدا على أنه يمزح وسيظل يمزح لحبه فى هذا الأمر.

«سالمونيلا» هى أغنية ذات طابع كوميدى، وهى من كلمات وإخراج تميم يونس، ومن توزيع محمد زهير ومحمد الفرة، وحملت كلمات الأغنية بعض الألفاظ غير الدارجة مثل «يلعن أبو شكلك»، بمشاركة الفنان محمود العسيلى.

«سالمونيلا» هي ثاني أغاني المخرج تميم يونس، حيث طرح العام الماضى أغنيته الأولى، التى أحدثت ضجة حينها حيث تكونت الأغنية من جملة واحدة فقط ضمت ثلاث كلمات وهى «إنتي أي كلام»، كما شهد كليب الأغنية تواجد أحمد بهاء مغني فرقة «شارموفرز» ومذيع الراديو مروان يونس.

وكان أول ظهور لتميم يونس على «اليوتيوب» قبل 12 عاما، ثم قدم بعد ذلك أولى حلقات برنامجه «رسينى» الذى اشتهر من خلاله، فى 22 سبتمبر 2011، وهو برنامج يناقش أسئلة المشاهدين من على موقع «تويتر» بطريقة كوميدية، كما استضاف به بعض نجوم الفن.

يشار إلى أن تميم يونس عمل مخرجا لبرنامج «لايف من الدوبلكس مع أبلة فاهيتا»، إلى جانب عدد من الإعلانات، وظهر كضيف شرف بأفلام «لا مؤاخذة» و«ليل خارجى».