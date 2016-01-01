رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر فى موقف قوة لمواجهة كورونا

راماكريشنان: نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أوما راماكريشنان، إن وباء كورونا نتج عنه العديد من الآثار السلبية على عدد من دول العالم، مؤكدة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر كانت له آثار إيجابية لمواجهة كورونا.

وأكدت - خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" لبرنامج "مساء دي ام سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان - أن مصر قادرة على مواجهة آثار جائحة كورونا والحفاظ على معدلات النمو، مردفة: "مازلنا لا نعلم حتى الآن موعد انتهاء جائحة كورونا".

وتابعت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: "نتوقع زيادة نسبة النمو فى مصر خلال الفترة القادمة بنسبة إضافية 2%"، موضحة أن هناك فارق بين ظروف حصول مصر على القرض فى 2016 وما يحدث حاليا.

وأوضحت أوما، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات واسعة للإصلاح الاقتصادي، ومواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، مشددة على حدوث استقرار في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وقالت إنه قبل أزمة كورونا كان هناك نمو واسع فى الاقتصاد، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية وضعت مصر فى موقف قوة لمواجهة كورونا.