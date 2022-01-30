استقرار تدفق شحنات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم

استقرت شحنات الغاز الطبيعي الروسي من روسيا إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم اليوم الخميس عند مستوى 40% من الطاقة التشغيلية للخط، في حين تم استئناف ضخ الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا، بعد يومين من التوقف

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، أكبر خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا، ستكون اليوم نحو 3ر29 جيجاوات/ساعة، وهو نفس معدل التدفقات أمس، بحسب بيانات حجز طاقة النقل عبر الخط. وتقدر الطاقة التشغيلية المعتادة للخط بنحو 73 جيجاوات/ساعة.

ومن المقرر وقف تشغيل الخط نهائيا خلال الفترة من 11 إلى 21 تموز/يوليو الحالي لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

وفي الوقت نفسه سجلت إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا اليوم حوالي 5 جيجاوات/ساعة، بعد يومين من التوقف لإجراء أعمال الصيانة في محطة ضغط رئيسية بالخط تستمر حتى الغد.

ومن المتوقع أن تكون صادرات الغاز الروسي عبر الخطوط الأوكرانية اليوم 41 مليون متر مكعب مقابل حوالي 42 مليون متر مكعب أمس.