إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي المنيا الغربي

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أصيب 7 أشخاص، اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي في المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا بالقرب مدخل قرية تونا الجبل التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي.

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، وسلامة باقي الركاب، كما تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخري، تحرر محضر بالحادث، وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.