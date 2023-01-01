 بث حفل الأساتذة على قناة الحياة - بوابة الشروق
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بث حفل الأساتذة على قناة الحياة


نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 8:27 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 8:27 م

تبث قناة الحياة على الهواء مباشرة حفل الأساتذة ومدحت صالح، في 8:30 مساء اليوم، والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية والفنان الكبير مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأ رواد دار الأوبرا في التوافد لحضور حفل المطرب الكبير مدحت صالح والأساتذة، الذى يقام مساء اليوم، ويقدم فيه ١١ أغنية لكبار الملحنين محمد عبدالوهاب ورياض السنباطى ومحمد فوزى وفريد الأطرش وبليغ حمدى وطلال مداح والرحبانية، وهو المشروع الذى أطلقه مدحت بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تفقدت بمصاحبة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أمس، التجهيزات النهائية للحفل حتى يخرج بالشكل اللائق، حيث أعدت الأوبرا سجادة حمراء على غرار المهرجانات الكبرى، كنوع من الاهتمام بالحدث.

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