متحدث الحكومة العراقية: فتح تحقيق في اختفاء إسرائيلية ببغداد

قال متحدث باسم الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، إن الحكومة فتحت تحقيقا في اختفاء المواطنة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، في بغداد في مارس الماضي، بحسب ما نقلته وكالةرويترز.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم الأربعاء، إن تسوركوف فُقدت بعد ذهابها إلى العراق لأغراض بحثية موفدة من جامعة برينستون.

وقال المكتب إن كتائب حزب الله الشيعية المدعومة من إيران تحتجزها في العراق.

وذكر البيان أن "إليزابيث تسوركوف ما زالت على قيد الحياة ونعتبر العراق مسئولا عن مصيرها وسلامتها"، مضيفا أن الأجهزة المعنية في إسرائيل تتعامل مع الوضع.

وقال المتحدث العراقي، إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق وليس لديها تعليق آخر.

وذكرت رويترز، أنه لم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم كتائب حزب الله.