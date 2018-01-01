قناة الوثائقية تعرض سلسلة ألعاب شكلت العالم خلال شهر يوليو الجاري

أعلنت قناة الوثائقية، أنها ستعرض خلال يوليو الجاري، السلسلة الوثائقية المثيرة "ألعاب شكلت العالم".



ترصد السلسلة وتوثق قصص الباحات الخلفية لصناعة أشهر الألعاب المسلية في العصر الحديث، وكيف كون هؤلاء الذين ابتكروا تلك الألعاب مليارات من الدولارات جراء إدمان البشر هذه الألعاب.



وكانت قناة "الوثائقية" أعلنت أيضا أنها ستعرض الفيلم الوثائقي "شامبليون"، خلال شهر يوليو الجاري.



ويحكي الفيلم قصة مجيء الفرنسي "جان فرانسوا شامبليون" إلى مصر، متناولًا لحظة لقائه الفريدة مع أحد أهم ملوك مصر القديمة؛ رمسيس الثاني، في معبد أبي سمبل، تلك اللحظة التي يصل فيها افتتان شامبليون بالحضارة المصرية القديمة إلى ذروته، هذا الافتتان الذي قاد الفرنسي إلى فك رموز حجر رشيد وكشف غموض خفايا العالم المصري القديم.