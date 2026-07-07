أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الحرس الثوري الإيراني أطلق صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز مساء أمس الاثنين.

ونقل الموقع عن ​مسؤول أمريكي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.

في غضون ذلك، قالت ‌هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء إن حريقا اندلع في ناقلة بعد إصابتها بمقذوف مجهول على جانبها الأيسر في أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 15 كيلومترا شرقي ليما في سلطنة عمان.



وأضافت الهيئة أنه لم ترد تقارير عن ​وقوع خسائر بشرية أو أي تأثير بيئي.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من تقرير أكسيوس أو تحديد ​ما إذا كانت السفن الواردة في ذلك التقرير تشمل الناقلة المذكورة في الإشعار الصادر ⁠عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.

ولم ترد القيادة المركزية الأمريكية بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وتسلط هذه ​التقارير الضوء على المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في محيط مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وعُمان ​يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي. وتعرضت سفن تجارية لهجمات خلال الحرب التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، لكن تسنى التوصل لاتفاق مؤقت يتضمن بنودا لضمان المرور الآمن.



وانتهت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر ​علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته 60 يوما يهدف ​لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت فتيل الصراع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات ‌المتحدة إما ⁠أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو "ستنهي المهمة"، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحديا عقب مراسم تشييع الزعيم الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي.

* "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة جاهزة لإطلاقها عليكم"

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الاثنين نقلا عن تسجيل حصلت عليه أن الحرس الثوري الإيراني حذر سفنا عبر موجات ​الاتصالات البحرية مطلع هذا الأسبوع ​قائلا "صواريخنا وطائراتنا المسيّرة جاهزة ⁠لإطلاقها عليكم".

وقالت الصحيفة إن إحدى السفن التي تعرضت للهجوم هي ناقلة الغاز الطبيعي المسال (الرقيات) على ما يبدو، وهي ناقلة تملكها وتديرها شركة ناقلات، التي تدير واحدا من أكبر ​أساطيل نقل الغاز الطبيعي المسال في العالم.



وأضافت الصحيفة أن السفينة أصيبت في جانبها ​الأيسر فوق غرفة ⁠المحركات.

وجاء في تسجيل حصلت عليه وول ستريت جورنال "حريق في غرفة المحركات وهي ممتلئة بالدخان. غير قادرين على تقييم ما إذا كانت هناك أضرار أخرى. جميع أفراد الطاقم بخير وتجمعوا في الجانب الأيمن من السفينة".

وقالت الصحيفة إن السفينة ⁠كانت عند ​مدخل المضيق في خليج عُمان عندما تعرضت للهجوم.

ولم ترد شركتا ناقلات ​وقطر للطاقة ولا مكتب الإعلام الدولي القطري بعد على طلبات التعليق المرسلة خارج ساعات العمل الرسمية.



ويراقب المستثمرون عن كثب المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران بشأن مصير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع متابعتهم تعافي صادرات النفط الخليجية.