«سكاي نيوز»: انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل.