 «سكاي نيوز»: انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل - بوابة الشروق
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«سكاي نيوز»: انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:51 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 12:51 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل لها منذ قليل، اليوم الجمعة، بوقوع انفجارات على الجانب اللبناني للحدود مع إسرائيل.


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