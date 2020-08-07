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تقرير أوروبي يطالب تركيا بإنهاء التعذيب في السجون

رباب عبد الرحمن
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:09 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 9:09 م

نشرت لجنة مناهضة التعذيب وسوء المعاملة التابعة لمجلس أوروبا، لمنع التعذيب تقريرا حول زيارتها إلى تركيا خلال الفترة ما بين 10-23 مايو 2017، و6 -17 مايو 2019، والتي رصدت فيها سوء معاملة واضح للمعتقلين في سجونها.

وطالبت اللجنة الأوروبية، تركيا تحت إدارة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان بالتوقف عن سياسات التعذيب والمعاملة السيئة ضد المعتقلين في السجون.

ووجه تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، إحدى أجهزة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، انتقادات للممارسات القمعية التي تشهدها تركيا، منذ 2016 على وجه الخصوص.

ووفقًا للنسخة التركية لموقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” الألماني، نوه تقرير اللجنة الأوروبية بضرورة إعطاء قوات الأمن التركية رسالة تحذير صريح من أن سوء معاملة المعتقلين في السجون لا يُمكن التغاضي عنه على الإطلاق.

لكن المفارقة أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية شددت على أن تلك الرسالة يجب أن تكون من أعلى سلطة سياسية في البلاد، وهي الرئيس رجب أردوغان، فيما تتهم المعارضة أردوغان بالمسئولية عن إصدار توجيهات بوقوع أعمال التعذيب وقمع ضد خصومه السياسيين المعتقلين.

وتطرق التقرير الأوروبي أيضًا إلى ظروف سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، منتقدًا السلطات التركية لفرضها عزلة تامة عليه، إلى جانب 3 زعماء أكراد آخرين، ما عدا 9 ساعات أسبوعيًا فقط .

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