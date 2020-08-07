 إنتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى فى 20 أكتوبر - بوابة الشروق
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إنتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى فى 20 أكتوبر

كتب - مصطفى عطية :
نشر في: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أغسطس 2020 - 1:01 م

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم. وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة (أرقام فقط) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف ، أرقام) ، وذلك خلال المدة الزمنية السابق تحديدها والتى ستنتهى فى 20 أكتوبر 2020 . وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين عقب إنتهاء المهلة.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية.. لتركيب الملصق الإلكترونى، وإستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص ، وذلك خلال المدة الزمنية المحددة.
وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة.
يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.


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