الإمارات: نقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس

بعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، سلم الرسالة المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم في قصر قرطاج، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التونسية.

ونقل «قرقاش» خلال اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة دولة الإمارات، إلى الرئيس سعيّد.

وأكّد «قرقاش» خلال اللقاء على العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية، معربًا عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة.

كما أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، موضحا أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمراً سيادياً.

وشدّد على أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.