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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة

أ ش أ
نشر في: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الأحد 7 أغسطس 2022 - 11:13 م

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الضخمة للمناخ والصحة.

وأقر المجلس الخطة، التي تزيد قيمتها عن 430 مليار دولار، بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط، وذلك حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الأحد، وستحال الخطة الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب ومن المتوقع أن تقر بتصويت نهائي قبل أن يوقّعها الرئيس لتصبح قانونًا نافذًا.

يشمل التشريع، المعروف رسميا بـ"قانون الحد من التضخم"، 370 مليار دولار لأهداف مناخية طموحة و 64 مليار دولار للرعاية الصحية، وتشكل الخطة أكبر استثمار للولايات المتحدة في مجال المناخ بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% بحلول عام 2030.


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