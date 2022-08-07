سرايا القدس: وجهنا ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب وأسدود وبئر السبع

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها وجهت ضربات صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب.



وأضافت المقاومة: "وجهنا ضربات ضد قاعدة بلماحيم وأسدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت ومفلاسيم ومفتاحيم وجميع مغتصبات غلاف غزة"، بحسب إعلام فلسطيني.



وفي وقت سابق، قالت مصادر إسرائيلية، إن 130 صاروخا أطلقت في 10 دقائق بعد ظهر اليوم كان مداها من تل أبيب إلى بئر السبع.



جاء ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن رشقة الصواريخ الأخيرة أدخلت أعدادا كبيرة من الإسرائيليين إلى الملاجئ.



واستهدفت هذه الرشقة، تجمعات سكنية كبرى مثل بئر السبع وعسقلان وأسدود وريشون لتسيون ونتفيم ويبنا.