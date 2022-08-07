إصابة 12 مصريا وسودانيا بعد انقلاب أتوبيس سياحي بطريق أبو سمبل

استقبل مستشفى أسوان التخصصي 12 مصابًا سودانيًا ومصريًا بعد انقلاب أتوبيس بطريق أبو سمبل السياحي جنوب محافظة أسوان؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازم.

وتلقى مدير أمن أسوان اللواء أشرف عبد الله إخطارًا من غرفة العمليات المديرية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق أبو سمبل السياحي.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا منهم 12 يحملون الجنسية السودانية ومصري واحد، وتم نقلهم إلى مستشفى الصداقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة؛ لمعاينة مكان الواقعة، كما انتقل رجال المرور الذين رفعوا آثار الحادثة، وتيسير الحركة المرورية وتم تحرير محضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت المعاينة المبدئية لوقوع الحادث أكدت أنه وقع بسبب السرعة الزائدة.

وكشف مصدر طبي بالمستشفى التخصصي، استقرار حالات بعض المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية، فيما يتم تقديم العلاج المناسب لبعض الحالات الحرجة.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي "أحلام عثمان حامد موسى 24 عامًا، محمد محمود أحمد 38 عامًا، ومنى محمد محمود الشيخ 40 عامًا، وطيبة محمد محمود 44 عامًا، ومريم تابروس إنجوان 44 عامًا، ومحمد عبداللطيف يوسف 28 عامًا، وعثمان إبراهيم زكريا، 21 عامًا، وشيراز فاتح الطيب 27 عامًا، ورضوان إبراهيم محمد 22 عامًا، ووليد كمال الجاوي عواجة 38 عامًا، والفاتح إدريس عبدالله 47 عامًا، وصفاء مبارك الأمين 37 عامًا"، جميعهم سودانيين الجنسية وإصابة سائق مصري يُدعى أحمد أحمد محمد، 38 عامًا.

من جانبه وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الطاقم الطبي بمستشفى أسوان التخصصي بتقديم لعلاج المناسب للمصابين، وتذليل أي عقبات خاصة بعلاج المصابين.

ويذكر أن طريق أبو سمبل السياحي شهد الشهر الماضي، وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل أسفر عن 9 وفيات و44 مصابًا.

كما نفس الطريق تصادم بين أتوبيس سياحي بسيارة ربع نقل وأسفر عن مصرع 5 أجانب و5 مصريين، فيما شهد نفس الطريق حادث اشتعال أتوبيس دون إصابات أو فيات.