تزويد الأمن التركي بأول دفعة من مسيّرات استطلاعية محلية الصنع

أعلن إسماعيل دمير، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، تزويد قوات الأمن بأول دفعة من مسيّرات "توجان" محلية الصنع، والمخصصة لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات.

وأضاف دمير في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، اليوم الأحد، أن الهيئة تواصل تزويد القوات الأمنية التركية بأحدث منتجات الصناعات الدفاعية المحلية وحلولها الهندسية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح أن مسيّرات "توجان" مخصصة لأغراض الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.

يُذكر أن مسيّرات "توجان" من إنتاج شركة "إس تي إم" التركية للتكنولوجيات الدفاعية.

وتتمتع "توجان" بقدرة على جدولة وظائفها بنفسها، ولديها قدرة ذاتية على التحرك ورصد أدق التفاصيل من خلال كاميراتها، وكذلك القدرة على تقريب الأجسام 30 مرة، وتستطيع تحديد المخاطر الثابتة والمتحركة بدقة عالية في النهار والليل، وتستطيع التحليق على ارتفاع ألف متر، وتصل سرعتها إلى 72 كيلو مترا في الساعة، كما يمكنها البقاء في الأجواء لمدة 40 دقيقة، وفقا للأناضول.

يشار إلى أن تركيا تنتج المسيرة "بيرقدار تي بي 2" التي تستخدمها القوات الأوكرانية في قتالها ضد القوات الروسية