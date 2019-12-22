وزيرة التضامن تهنئ منتخب الأولمبياد الخاص لفوزه ببرونزية كأس العالم للكرة النسائية

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة للمنتخب الوطني للأولمبياد الخاص لكرة القدم النسائية الموحدة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأولمبياد الخاص، والتي أقيمت في مدينة ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 6 أغسطس الجاري.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا كبيرًا على حساب منتخب جزر الكاريبي بستة أهداف مقابل لا شيء في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والتي جمعتهما أمس الجمعة ليحقق المنتخب الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلي سجل إنجازات الأبطال من ذوي الهمم.

وأشادت القباج بالمستوي الكبير الذي قدمته فتيات المنتخب في ذلك المحفل الدولي الكبير، حيث أكدت بطلات المنتخب أنهن دائما " قادرون باختلاف"، مشيرة إلى تقديم وزارة التضامن الاجتماعي كل أشكال الدعم لأبطال المنتخب الوطني من أجل مواصلة مسيرة الانجازات في البطولات المقبلة.

وقررت وزيرة التضامن، استقبال أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية الموحدة، للاحتفاء بالإنجاز الكبير الذي تم تحقيقه، فضلًا عن استقبالها لإحدى بطلات المنتخب وابنة دار القدس لرعاية الأيتام لذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والتي شاركت في تحقيق ذلك الانجاز الكبير للمنتخب الوطني، ونجاحها في رفع اسم مصر والدار عاليًا في هذا المحفل الدولي.