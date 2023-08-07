منظمة الصحة العالمية: العنف في شمال إثيوبيا يعوق إيصال المساعدات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن أعمال العنف المستمرة في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا تعوق ايصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة، داعية إلى إرساء السلام في الإقليم.

وأشار تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام المنظمة، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، إلى "صعوبة ايصال المساعدة الإنسانية بسبب قطع الطرق"، داعيا الى تسهيل ايصال المساعدات بشكل دائم والى حماية النظام الصحي في أمهرة، بحيث تتمكن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها من مواصلة العمل هناك.

يشار إلى أن اشتباكات اندلعت الأربعاء الماضي بين الجيش الإثيوبي، ومسلحين في أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.

وتشير تقارير إعلامية أن التوترات تصاعدت في أمهرة غداة قرار الحكومة الإثيوبية في أبريل الماضي دمج جميع القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني أو قوات الشرطة، وقد رفض بعضها تسليم أسلحتهم مما أدى لاشتباكات مع القوات النظامية.