محافظ كفر الشيخ: متابعة ترشيد الكهرباء بالمدن والمراكز وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ إغلاق واجهات المحلات، وإغلاق لوحات الإعلانات فى الشوارع، والطرق، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات والانشطة، إضافة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق الورش والمحال التجارية والمولات والكافيهات، وفصل جميع إضاءات واجهات قاعات الأفراح من الخارج، فضلا عن منع إضاءات المحلات وفصل جميع الوصلات غير القانونية أيا كانت نوعها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ،تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كما تابع جولات رؤساء المدن لتنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئات الحكومية والقطاعات الخدمية، ومحلات القطاع الخاص، والشوارع، كما تابع كافة رؤساء المدن، بترشيد الكهرباء، وإغلاق واجهات المحلات، وخفض الاضاءة بالشوارع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بأهمية التوعية بترشيد الكهرباء بمختلف وسائل الإعلام، إلى جانب التوجيه بتفعيل دور لجان الرصد والمراقبة للمرور على المنشآت، الهيئات، والطرق والمحال العامة والمولات للتأكد من الالتزام بالترشيد.