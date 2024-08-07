مئات الأطباء يلتحقون بفرق الإسعاف في إطار حالة تأهب قصوى بإسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن مئات الأطباء التحقوا بفرق الإسعاف، في إطار حالة التأهب القصوى تحسبا لرد من إيران ومن "حزب الله" في لبنان على عمليتي اغتيال في طهران وبيروت الأسبوع الماضي.

وأشارت الهيئة إلى التأهب لاحتمال إطلاق حزب الله صواريخ دقيقة على إسرائيل ردا على اغتيال القيادي فيه فؤاد شكر بالعاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع الماضي.

كما تتأهب إسرائيل لرد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، لكنها تقول إنها لا تعلم متى سيكون الرد وكيف سيكون شكله وإن كانت قدّرت أنه سيكون "قويا ووشيكا".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "تشير التقديرات في إسرائيل الى أن حزب الله سيهاجم قبل إيران، وأن التحذير سيكون قصيرا. وعلى النقيض من إيران، فإن قرب حزب الله من إسرائيل سيجعل الاستعداد المبكر صعبًا".

وأضافت: "بلغت حالة التأهب ذروتها في إسرائيل لرد محتمل من إيران وحلفائها. ومن جانب حزب الله، فإن التأهب فهو لاحتمال إطلاق وابل كبير، كثمن لاغتيال رئيس أركان المنظمة فؤاد شكر، والذي سيشمل أيضًا استخدام الصواريخ الدقيقة التي تستعد إسرائيل أيضًا لاحتمال إطلاقها".

وبحسب الهيئة، "تجري الاستعدادات في إسرائيل كذلك لرد فعل موزعّ بين حزب الله وإيران، الأمر الذي قد يتطلب البقاء لعدة ساعات في الملاجئ".

من جهة أخرى، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى "تكليف مئات الأطباء، من المراكز الصحية الأربعة في جميع أنحاء، ليلتحقوا بفرق نجمة داود الحمراء للإسعافات الأولية خلال حالة الطوارئ".

وقالت: "يدور الحديث عن الأطباء الذين يعملون في مجالات مختلفة مثل الأسرة والأطفال وجراحة العظام، وتم توزيع المئات من معدات إنعاش القلب الرئوي على الأطباء".

وأضافت الهيئة: "سيتم تشغيل الأطباء عبر مركز اتصال نجمة داود الحمراء عند الضرورة".

ولفتت إلى "تجهيز المستشفيات بالمعدات الأساسية لمنع النقص في حالة تعطل سلسلة التوريد، وذلك بتخزين مزيد من الوقود والديزل والمولدات الكهربائية الضرورية للاستخدام لمدة 3 أيام، علاوة على ملء خزانات المياه والغاز الطبي والمعدات الجراحية".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "كما طُلب من المستشفيات الاحتفاظ بمخزون من المعدات العادية، مثل الأدوية، بكمية كافية بشكل مستمر لمدة شهرين تقريبًا".

وتترقب تل أبيب ردا من إيران و"حزب الله" بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتياله القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بغارة على مبنى في ضاحية بيروت الأسبوع الماضي.