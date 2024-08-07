منتخب المغرب الأولمبي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة مصر على برونزية الأولمبياد

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حملت الساعات الماضية أخبار جيدة لمنتخب المغرب الأولمبي باستعادة جهود بلال الخنوس، لاعب وسط جينك البلجيكي، خلال مواجهة مصر في مباراة تحديد صاحب برونزية أولمبياد باريس 2024.

ويلاقي منتخب مصر الأولمبي نظيره المغربي، غدا الخميس، على ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت الفرنسي، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بأولمبياد باريس 2024.

وتأتي عودة بلال الخنوس لصفوف منتخب المغرب عقب غيابه أمام إسبانيا بنصف النهائي للإيقاف.

في ذات السياق أكد موقع « لو سبورت 360 المغربي» أن طارق السكتيوي مدرب المغرب سيعيد بلال الخنوس للتشكيلة الأساسية أمام الفراعنة.

وأشار الموقع المغربي إلى أن السكتيوي لن يجري تغييرات على تشكيلة فريقه الأخير أمام منتخب مصر.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد خسر من فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي، بينما تلقى المنتخب المغربي هزيمة أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح منتخبا مصر والمغرب للتتويج بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم، حيث حقق منتخب مصر المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.