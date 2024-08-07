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انتشرت لقطات مصورة من مطار بن جوريون في تل أبيب، أظهرت خلو المكان من المسافرين.

وبيَن المقطع خلو المطار من المسافرين بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيد الأخير مع حزب الله اللبناني وإيران.

تغطية صحفية: "بن غوريون".. يتحول إلى "مطار أشباح" بعد إلغاء غالبية شركات الطيران رحلاتها من وإلى "تل أبيب". pic.twitter.com/KQdykp5YZk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 7, 2024

ويعتبر مطار بن جوريون في تل أبيب من المطارات المركزية في إسرائيل، الذي يعج بالمسافرين ويعد محطة سفر للدول الأخرى.

وكانت إيران قد تعهدت بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.

كما توعد حزب الله بالرد بعد اغتيال القائد العسكري في صفوفه فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.