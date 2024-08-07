 على وقع الرد المحتمل من إيران وحزب الله.. مطار بن جوريون بلا مسافرين - بوابة الشروق
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على وقع الرد المحتمل من إيران وحزب الله.. مطار بن جوريون بلا مسافرين


نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 6:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 6:49 م

انتشرت لقطات مصورة من مطار بن جوريون في تل أبيب، أظهرت خلو المكان من المسافرين.

وبيَن المقطع خلو المطار من المسافرين بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيد الأخير مع حزب الله اللبناني وإيران.

 

 

 

ويعتبر مطار بن جوريون في تل أبيب من المطارات المركزية في إسرائيل، الذي يعج بالمسافرين ويعد محطة سفر للدول الأخرى.

وكانت إيران قد تعهدت بالرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.

كما توعد حزب الله بالرد بعد اغتيال القائد العسكري في صفوفه فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.


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