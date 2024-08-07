سلوفاكيا: إعلان القوة القاهرة بشركة لوك أويل وراء وقف إمدادات النفط إلى شرق أوروبا

ذكرت شركة مصفاة النفط السلوفاكية "سلوفنافت" في بيان، أرسلته عبر البريد الالكتروني أن إعلان "القوة القاهرة"، من قبل شركة "لوك أويل"، في أعقاب وضعها على قائمة العقوبات الأوكرانية، كان السبب الرئيسي وراء وقف إمدادات النفط إلى شرق أوروبا.

وتؤكد شركة "سلوفنافت" وهي جزء من "إم.أو.إل جروب" المجرية أنها لم تتلق أي شحنات نفط من مجموعة "لوك أويل" منذ مطلع يوليو الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتقول الشركة إنها تبذل أقصى جهودها لتأمين إمدادات بديلة من النفط، لكن تلك حلول قصيرة المدى.

وتعمل شركة "سلوفنافت و"إم.أو.إل جروب" وممثلون آخرون بالتوازي لتأمين ضمانات طويلة المدى لنقل النفط، حسب شركة "سلوفنافت".