 سلوفاكيا: إعلان القوة القاهرة بشركة لوك أويل وراء وقف إمدادات النفط إلى شرق أوروبا - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أغسطس 2024 4:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سلوفاكيا: إعلان القوة القاهرة بشركة لوك أويل وراء وقف إمدادات النفط إلى شرق أوروبا

براتيسلافا (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 4:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أغسطس 2024 - 4:14 م

ذكرت شركة مصفاة النفط السلوفاكية "سلوفنافت" في بيان، أرسلته عبر البريد الالكتروني أن إعلان "القوة القاهرة"، من قبل شركة "لوك أويل"، في أعقاب وضعها على قائمة العقوبات الأوكرانية، كان السبب الرئيسي وراء وقف إمدادات النفط إلى شرق أوروبا.

وتؤكد شركة "سلوفنافت" وهي جزء من "إم.أو.إل جروب" المجرية أنها لم تتلق أي شحنات نفط من مجموعة "لوك أويل" منذ مطلع يوليو الماضي، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتقول الشركة إنها تبذل أقصى جهودها لتأمين إمدادات بديلة من النفط، لكن تلك حلول قصيرة المدى.

وتعمل شركة "سلوفنافت و"إم.أو.إل جروب" وممثلون آخرون بالتوازي لتأمين ضمانات طويلة المدى لنقل النفط، حسب شركة "سلوفنافت".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك