وزير الخارجية يؤكد ضرورة تشجيع جميع الأطراف على ضبط النفس تجنبا لتوسيع رقعة الصراع في غزة

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية إيران المُكلف علي باقري كني، وذلك في إطار الاتصالات التي تجريها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عبدالعاطي، أكد ضرورة تشجيع جميع الأطراف علي ضبط النفس؛ تجنباً لتوسيع رقعة الصراع.

أجري السيد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً بالسيد "علي باقرى كنى" وزير خارجية إيران المُكلف، وذلك في إطار الاتصالات التي تجريها مصر لإحتواء التصعيد في المنطقة، وتشجيع جميع الأطراف علي ضبط النفس تجنباً لتوسيع رقعة الصراع. @IRIMFA_AR pic.twitter.com/Zeozy4O3zE — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) August 7, 2024

ومساء أمس الثلاثاء، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناولا خلاله التطورات الإقليمية، والتوتر الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط.

استعرض الرئيسان مستجدات الجهود المشتركة المصرية-الأمريكية-القطرية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأكدا عزمهما على الاستمرار في تلك الجهود لخفض التصعيد واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاتصال تطرق إلى الشواغل الراهنة بشأن توسع دائرة الصراع في الإقليم، حيث أكد الرئيس السيسي الرؤية المصرية حول خطورة التداعيات المترتبة على استمرار الحرب بقطاع غزة وتأثيرها السلبي على استقرار المنطقة، أخذاً في الاعتبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، يعتبر النواة الرئيسية لإعادة الهدوء والاستقرار بالإقليم.

واتفق الرئيسان في ختام الاتصال على الاستمرار في العمل المشترك المكثف لوقف إطلاق النار، وفي الجهود لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره الضامن الرئيسي للاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة.