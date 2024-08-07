وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والفلبين يبحثان سبل رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية

بحث تشو تيه - يول وزير الخارجية الكوري الجنوبي، اليوم، مع نظيره الفلبيني إنريكي مانالو، الذي يزور سول حاليا، العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة لرفعها إلى شراكة استراتيجية في غضون العام الجاري.

واتفق الجانبان، في اجتماع بينهما، على مضاعفة الجهود المبذولة بهذا الشأن.

وشددا على أهمية البلدين على المستوى "الجيوسياسي"، وبمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ودعيا إلى ضرورة تعزيز التواصل والتعاون الاستراتيجي لضمان السلام والازدهار الإقليميين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك - يول، ونظيره الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، قد اتفقا في رسائل متبادلة خلال شهر مارس الماضي، على الدفع باتجاه رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى شراكة استراتيجية.

يذكر أن الفلبين كانت أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية، وكانت قد أرسلت أول وأكبر قوات إلى شبه الجزيرة الكورية إبان الحرب الكورية في عام 1950، قوامها 4 آلاف و420 جنديا.