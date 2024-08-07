مفهوم ريادة الأعمال في نقاشات الملتقى 17 لفنون وثقافة المرأة بالإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي، لقاء بعنوان "مفهوم ريادة الأعمال" ضمن فعاليات الملتقى السابع عشر لثقافة وفنون المرأة والفتاة، بمشروع "أهل مصر" المقام بمحافظة الإسكندرية، برعاية د. أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، حتى 14 أغسطس الحالي، ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة.

أدار اللقاء د. دينا هويدي، مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، واستهلت حديثها مرحبة بالفتيات المشاركات اللاتي حرصن على المجيء من عدة محافظات حدودية لحضور فعاليات الملتقى المقام بالإسكندرية.

كما أوضحت تفصيليا أهداف الملتقى والتي من أهمها تبادل الخبرات والثقافات، وتمكين المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والنفسية وغيرها.

وتابعت قائلة: "تحظى مصر بتنوع ثقافي كبير، وعملية تمكين المرأة لابد أن تبدأ منذ مرحلة الطفولة بشكل سليم، وذلك من أجل إعداد جيل متزن قادر على الإبداع".

وأشادت "هويدي" بإبداع بعض الفتيات المشاركات واللاتي حرصن على المشاركة في الملتقى لعدة سنوات، مشيرة أن هيئة قصور الثقافة على أتم الاستعداد لتقديم كل الدعم لهن لطرح أفكارهن وإبداعاتهن بأفضل صورة ممكنة.

واختتمت حديثها موجهة الشكر لجميع القيادات الثقافية وفريق عمل الملتقى للجهود المبذولة من أجل نجاحه.

من ناحيتها تحدثت د.خلود إبراهيم، مدرس مساعد بكلية الأعمال جامعة الإسكندرية، عن مفهوم ريادة الأعمال موضحة أنها عملية يتم من خلال إنشاء مشروع جديد قادر على إنتاج السلع والخدمات أو تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع يحقق أرباحا مادية ومعنوية.

كما أوضحت الصفات التي يجب أن يتمتع بها رائد الأعمال من أهمها: القدرة على الابتكار، الرؤية الواضحة، المبادرة، ودراسة السوق قبل البدء في تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمتع بالمرونة وانفتاح الذهن، والقدرة على قيادة فريق عمل، وأخيرا الحضور الرقمي من خلال التواجد والانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما عن أهمية ريادة الأعمال أشارت أن هذه العملية تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير منتجات جديدة، وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، بجانب والقدرة على تطوير المجتمع من خلال تمويل المشروعات الأصغر.

وعن مراحل إنشاء مشروع ريادي قالت: هناك عدة معايير لابد من مراعاتها أهمها أن تكون الفكرة جديدة وجاذبة للعميل، مع ضرورة العمل وفق خطة وفريق جيد يؤمن بالفكرة ويبذل جهدا لتنفيذها بشكل سليم بدراسة السوق أولا، هذا بالإضافة إلى اختيار طريقة تمويل تتناسب مع طبيعة المشروع، وذلك قد يكون عن طريق البنوك، أو الجمعيات الأهلية أو رائدي الأعمال.

كما قدمت خلال اللقاء عدة نصائح للفتيات تساعدهن على تطوير أفكارهن كمحاولة للبدء في تنفيذ مشروع شخصي، منها العمل على جذب العميل وذلك من خلال الظهور بشكل شخصي خلال عملية تسويق المنتجات أو الافكار، البعد عن الشخصيات السامة المحبطة، والعمل مع أشخاص أكثر إيجابية، والتعرف من قصص النجاح الملهمة والاستفادة منها.

أعقب ذلك عرض عدة أفلام قصيرة لتوضيح مفهوم ريادة الأعمال وكيفية التسويق لمنتج بشكل فعال، مع عرض عدة نماذج لرائدات أعمال من أبرزهن "مدام خشاب" التي بدأت مشروعها الشهير في صناعة الحلويات من محافظة الإسكندرية واستطاعت أن تصل للعالمية خلال سنوات قصيرة نتيجة عملها بكل شغف، و"عزة فهمي" أشهر مصممة حلي ومجوهرات مصرية والتي بدأت عملها من أحد محلات الصاغة بخان الخليلي.

واختتم اللقاء بحديث عن عدة تجارب حياتية لعدد من المشاركات بملتقيات سابقة استطعن تحقيق النجاح منهن آية شريف من محافظة الوادي الجديد، التي أصبحت حاليا مدربا بالملتقى بعد أن كانت واحدة من رواد قصر ثقافة الداخلة، وأروى عاطف من محافظة أسوان التي أصبحت واحدة من أكفأ مدربات الحرف اليدوية بجانب عشقها للفنون المسرحية.



أقيم اللقاء بحضور د. منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف بجامعة الإسكندرية، وبمشاركة فتيات من جمعية "أصداء" للصم والبكم، ولفيف من المثقفين والإعلاميين، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية.

فعاليات الملتقى تقيمها الإدارة العامة لثقافة المرأة، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويستضيف الملتقى 120 سيدة وفتاة من المحافظات الحدودية شمال وجنوب سيناء، أسوان البحر الأحمر "الشلاتين وأبو رماد وحلايب"، الوادي الجديد، مطروح بالإضافة إلى عدد من الفتيات من محافظة القاهرة.

ويشهد الملتقى طوال فترة إقامته عدة لقاءات توعوية وتثقيفية حول عدد من القضايا المتنوعة، بالإضافة إلى الورش والعروض الفنية، فقرات اكتشاف المواهب، والأنشطة التفاعلية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة، كما يشهد لقاء مفتوحا مع نائب رئيس الهيئة، ورئيس اللجنة التنفيذية المشروع أهل مصر، وورش حكي عن العادات والتقاليد بالمحافظات الحدودية، أمسيات ثقافية حول دور المرأة في الحفاظ على التراث، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة منها مكتبة الإسكندرية المتحف القومي، حديقة أنطونيادس، والمتحف اليوناني الروماني، بجانب زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.



