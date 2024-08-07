الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة حسم الدوري أمام سموحة

اختتم النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الأربعاء على ملعب التتش بفرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لمباراة حسم الدوري أمام سموحة.

الأهلي يحل ضيفًا على سموحة في التاسعة من مساء غدٍ، الخميس، على ملعب برج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 78 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه، والذي تتبقى له مباراتين فقط، ويحتاج الأهلي لنقطة وحيدة من مبارياته الأربع المتبقية.

وكان الأهلي حصل على راحة من التدريبات أمس الثلاثاء، بعد الفوز الأحد الماضي على المقاولون العرب برباعية دون رد، والتدرب يوم الإثنين.

وقد يحسم الأهلي لقب الدوري في مواجهة سموحة، للمرة الرابعة والأربعين في تاريخ النادي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب، في حالة الفوز أو التعادل في مباراة الغد، مع تبقي 3 مباريات أخرى.