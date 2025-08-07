جيش الاحتلال يعرض على القيادة السياسية خطة احتلال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من المناقشات التمهيدية، قبيل اجتماع الكابنيت الحربي الليلة، شملت اجتماعًا بين وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير.

وفي الاجتماع، عرض الجيش على القيادة السياسية الخطط العملياتية لاحتلال غزة وتداعياتها الأمنية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن أي خطة يُقرها الكابنيت السياسي والحربي في إطار احتلال قطاع غزة تتطلب وقتًا للتحضير الدقيق، ونشر القوات، وتعبئة واسعة لقوات الاحتياط.

في الوقت نفسه، يُقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرورة إجلاء ونقل حوالي 800 ألف من سكان مدينة غزة إلى مناطق النزوح جنوب القطاع.

ويعتقد أولئك الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الـ24 ساعة الماضية أنه يفضل التحرك التدريجي، بدءاً بحصار مدينة غزة، ومن ثم قد يصل هذا التحرك إلى احتلال القطاع بأكمله.

وصرح مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب القناة 12 الإسرائيلية، بأن التحركات في قطاع غزة تُنسّق مع الأمريكيين والروس، بمن فيهم الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.