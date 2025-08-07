بوتين: الإمارات مكان مناسب للقاء ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن الإمارات العربية المتحدة مكان مناسب للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، خلال استقباله رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في الكرملين.

وأوضح بوتين أنه سيلتقي ترامب خلال الأيام المقبلة، وأن الجانبين أبديا اهتماماً بهذا الاجتماع الذي وصفه بـ "رفيع المستوى".

وأضاف: "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لتنظيم مثل هذه الاجتماعات. أحد هؤلاء الأصدقاء هو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. أعتقد أننا سنقرر، الإمارات ستكون مكانا مناسبا، بل مناسبا جدا".

وعن إمكانية لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أشار بوتين إلى أن هذا الأمر ممكن، "إلا أن الشروط اللازمة لم تتحقق بعد".

وأمس التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في موسكو.

وقال مستشار الكرملين للشئون الخارجية يوري أوشاكوف للصحفيين، الخميس، إنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد اجتماعٍ بين بوتين وترامب في الأيام المقبلة.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.

وكان ترامب منح روسيا في 14 يوليو المنصرم مهلة مدتها 50 يوما لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على واردات السلع الروسية، ولاحقا قلص المهلة إلى 10 إلى 12 يوما اعتبارا من 28 يوليو.