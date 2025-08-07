طقس اليوم: حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، طقس مائل للحراة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 24

6 أكتوبر 34 24

بنها 33 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 35 24

نخل 34 20

كاترين 33 18

الطور 36 28

طابا 35 23

شرم الشيخ 38 29

الإسكندرية 31 24

العلمين 30 23

مطروح 30 23

السلوم 32 22

سيوة 35 20

رأس غارب 38 27

الغردقة 38 29

سفاجا 37 28

مرسى علم 38 29

شلاتين 40 29

حلايب 36 30

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 30

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 26

قنا 41 27

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 26

أبو سمبل 40 28

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى



مكة 41 30

المدينة 46 33

الرياض 45 31

المنامة 41 33

أبوظبي 45 34

الدوحة 42 34

الكويت 47 31

دمشق 38 22

بيروت 31 27

عمان 33 22

القدس 31 20

غزة 30 26

بغداد 46 34

مسقط 32 28

صنعاء 30 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 29 23

تونس 33 21

الجزائر 31 22

الرباط 29 21

نواكشوط 31 25

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى



أنقرة 36 19

إسطنبول 31 24

إسلام آباد 33 25

نيودلهي 35 28

جاكرتا 33 24

بكين 34 25

كوالالمبور 32 24

طوكيو 37 27

أثينا 32 25

روما 34 19

باريس 31 16

مدريد 39 22

برلين 26 16

لندن 24 16

مونتريال 23 16

موسكو 21 12

نيويورك 27 20

واشنطن 29 19

أديس أبابا 20 13